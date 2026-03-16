タンパク質を生かす栄養の組み合わせ 大量にタンパク質を摂取しても、それだけで筋肉がつくられるわけではありません。タンパク質は筋肉の材料として欠かせない栄養素ですが、体の中で正しく使われるためには、ほかの栄養素の助けが必要です。タンパク質の吸収を支える炭水化物、筋肉の合成を助けるビタミン、筋肉の収縮や働きに関わるミネラルがそろって、はじめて筋肉は効率よくつくられます。大切なのは、バランスよく「組み