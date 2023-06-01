ブンデスリーガ 25/26の第26節 フライブルクとウニオン・ベルリンの試合が、3月16日01:30にオイローパ・パルク・シュタディオンにて行われた。 フライブルクはイゴール・マタノビッチ（FW）、デリー・シェアハント（FW）、ルーカス・ホラー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウニオン・ベルリンはイリヤース・アンサ（FW）、アンドレイ・イリッ