ブンデスリーガ 25/26の第26節 フライブルクとウニオン・ベルリンの試合が、3月16日01:30にオイローパ・パルク・シュタディオンにて行われた。

フライブルクはイゴール・マタノビッチ（FW）、デリー・シェアハント（FW）、ルーカス・ホラー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウニオン・ベルリンはイリヤース・アンサ（FW）、アンドレイ・イリッチ（FW）、ティム・スカルケ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、フライブルクに所属する鈴木 唯人（MF）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

61分、フライブルクが選手交代を行う。ルーカス・ホラー（FW）から鈴木 唯人（MF）に交代した。

64分、ウニオン・ベルリンは同時に2人を交代。イリヤース・アンサ（FW）、ティム・スカルケ（MF）に代わりアレックス・クラル（MF）、鄭 優営（MF）がピッチに入る。

77分、フライブルクは同時に2人を交代。シリアケ・イリエ（FW）、デリー・シェアハント（FW）に代わりヤンニクラス・ベステ（MF）、ビンチェンツォ・グリフォ（MF）がピッチに入る。

80分、ウニオン・ベルリンは同時に2人を交代。ヤニク・ハベラー（MF）、クリストファー・トリメル（DF）に代わりアルヨッシャ・ケムレイン（MF）、ヨシプ・ユラノビッチ（DF）がピッチに入る。

87分、フライブルクが選手交代を行う。ヨルディ・マケンゴ（DF）からクリスティアン・ギュンター（DF）に交代した。

87分、ウニオン・ベルリンが選手交代を行う。リバン・ブルク（MF）からトム・ローテ（DF）に交代した。

後半終了間際の90+2分、ついに均衡が崩れる。ウニオン・ベルリンのスタンリー・ヌソキ（DF）のアシストから鄭 優営（MF）がゴールが生まれウニオン・ベルリンが先制する。

以降は試合は動かず、ウニオン・ベルリンが0-1で勝利した。

なお、フライブルクに所属する鈴木 唯人（MF）は61分から交代で出場した。

2026-03-16 03:40:33 更新