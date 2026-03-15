くまモンの誕生祭が15日、熊本市で開かれ、多くのファンが詰め掛けました。 くまモンは3月12日に16回目の誕生日を迎えました。 誕生祭には、スケートボードの世界選手権女子ストリートで優勝した氷川町の竜北中学校2年松本雪聖選手も登場し、くまモンと共演しました。 また会場には山崎製パンなどが出店し、訪れた人はステージを見ながらグルメを楽しんでいました。