2026年2月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。マネー部門の第1位は――。▼第1位｢むむ､怪しい｣とロックオン…元国税専門官｢確定申告で狙われる会社員の"典型書類"と電話対応の絶対NG3つ｣▼第2位｢いつの間にか富裕層｣になる人はアルファードに乗らない…資産1億円を超えた"普通の会社員"が選ぶクルマ▼第3位結局､年金の"一番お得な受給年齢"は何歳か…｢66歳でも75歳でもない｣元国税