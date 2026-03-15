3月15日、中山競馬場で行われた11R・スプリングステークス（G2・3歳オープン・牡牝・芝1800m）は、津村明秀騎乗の8番人気、アウダーシア（牡3・美浦・手塚貴久）が勝利した。クビ差の2着に2番人気のアスクエジンバラ（牡3・栗東・福永祐一）、3着に7番人気のアクロフェイズ（牡3・栗東・奥村豊）が入った。勝ちタイムは1:46.0（良）。1番人気でC.ルメール騎乗、クレパスキュラー（牡3・美浦・栗田徹）は、7着敗退。【東京2R】