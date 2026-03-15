4月7日深夜より放送される日本テレビ系の新音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』に、畑芽育がMCとして出演する。 （関連：いきものがかり、デビュー作『SAKURA』から20年路上から世界へ、SNSや世界で再評価され続ける理由） 畑にとって番組MCを務めるのは、今回が初となる。番組では、すでにMCとして出演が発表されていた菊池風磨（timelesz）とともに、アーティストの魅力や楽曲の背景にあるストー