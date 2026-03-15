4月7日深夜より放送される日本テレビ系の新音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』に、畑芽育がMCとして出演する。

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畑にとって番組MCを務めるのは、今回が初となる。番組では、すでにMCとして出演が発表されていた菊池風磨（timelesz）とともに、アーティストの魅力や楽曲の背景にあるストーリーを深く引き出していく。

本番組は、毎週1組のアーティストを迎え、楽曲に込めた想いや背景を丁寧に紐解きながら、その物語を凝縮したスタジオライブを届ける“あなたへ贈る”新たな音楽番組。MCとのトークや映像演出を通して、普段は見ることのできないアーティストの創作の裏側や苦悩に迫る。

クライマックスでは、振付師や映像クリエーター、舞台監督など各分野のトップクリエーターとタッグを組み、楽曲の世界観を表現した特別なステージングを披露する予定だ。

・畑芽育 コメント

アーティストの皆さんが楽曲に込めた想いや、その背景にある物語を深く知ることができる、とても魅力的な番組だと感じました。俳優として作品に向き合う中で、主題歌や挿入歌など、音楽が物語の感情を何倍にも広げてくれる瞬間に何度も感銘を受けました。そんな音楽への感謝の気持ちも胸に、MCとしてアーティストの皆さんの言葉や、音楽に込められた想いを丁寧に引き出していけたらと思っています。初めてMCという大役を任せていただき緊張もありますが、菊池風磨さんと共に特別な時間をお届けできるよう精一杯務めたいと思います。

（文＝リアルサウンド編集部）