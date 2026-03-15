森下翔太がWBC初アーチ■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）阪神コンビが流れを引き戻した。野球日本代表「侍ジャパン」の森下翔太外野手が14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝のベネズエラ戦で勝ち越し3ラン。佐藤輝明内野手が同点打を放った直後だっただけに、虎党が狂喜乱舞している。1点をリードされて迎えた3回、1死二塁で大谷翔平投手が申告敬遠で勝負を避けられると、