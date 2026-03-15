森下翔太がWBC初アーチ

■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）

阪神コンビが流れを引き戻した。野球日本代表「侍ジャパン」の森下翔太外野手が14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝のベネズエラ戦で勝ち越し3ラン。佐藤輝明内野手が同点打を放った直後だっただけに、虎党が狂喜乱舞している。

1点をリードされて迎えた3回、1死二塁で大谷翔平投手が申告敬遠で勝負を避けられると、2番でスタメン起用された佐藤が適時二塁打。同点にすると、途中出場の森下が、左腕スアレスのチェンジアップを捉え左翼席に勝ち越し3ランを届けた。

森下にとっては初めてのWBC。待望の初アーチが勝利を引き寄せる一発となった。この試合、初回から試合が激しく動いた。先発の山本由伸投手が2球目を先頭打者弾にされると、その裏、先頭の大谷がお返しの同点弾。しかし、「3番・中堅」でスタメン出場していた鈴木誠也外野手が走塁中に負傷し途中交代。鈴木の代わりに出場したのが森下だった。

佐藤と森下、阪神コンビの躍動にファンは歓喜。SNSには「日本の誇り」「最高やないかーー」「西宮帝国が世界を支配する」「サトテルと森下はマジ最強」「2人がメジャーリーグに引き抜かれてしまう。大問題だ」「涙が出て止まらない」「見たか！ これがタイガースの主砲だ」などのコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）