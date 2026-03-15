やや刺激のあるホットスナックが食べたくなったときに最適なのが、コンビニ各社が展開する「辛い系チキン」。スパイスの配合や衣の食感などに個性があり、食べ比べる楽しさもあります。今回は、コンビニ大手3社（ファミリーマート・ローソン・セブン-イレブン）の「辛い系チキン」をピックアップ。重量、味わいの傾向、辛さの度合いの違いを検証しました。最も重量があるのはローソンのLチキ レッド皿の重さを差し引いた実測値では