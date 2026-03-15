―［絶対夢中★ゲーム＆アプリ週報］― ◆売上高過去最高を記録した任天堂の憂鬱一般的に株価は半年から1年先を織り込んで動くと言われています。任天堂の株価は、Nintendo Switch 2発売後の昨年8月に終値1万4795円と上場来高値を更新したあと、一時期40％以上下落し、現在は1万円前後。2月3日に発表された第3四半期決算では、売上高1兆9058億円（前年同期比約2倍）、Switch 2の全世界販売台数は1737万台（2025年12月末まで）