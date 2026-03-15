女子ゴルフの「元賞金女王」イ・ボミさん（37）が2026年3月7日、自身のインスタグラムを更新。ミニ丈のゴルフウェア姿を披露した。元賞金女王の美しいスイングイ・ボミさんは、「とても春」という言葉とともに、春らしい上下白地に柄入りのゴルフウェア姿とゴルフを楽しむ動画を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、白いキャップをかぶり、柄物の白のセットアップのゴルフウェアを着用。ミニ丈のスカートに黒いニーハイ