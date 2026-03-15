俳優でフィギュアスケーターの本田紗来さん（18）が2026年3月7日、自身のインスタグラムを更新。ヘアカラーを変えたイメチェン後の姿を披露した。「メイクも変わって楽しいっ」本田さんは、「髪の毛染めました」とイメチェンしたことを報告し、外ハネでブラウンカラーのヘアスタイルで笑顔をみせる姿を投稿した。「どうですか〜」と問いかけながら、「髪色が変わると、していただくメイクも変わって楽しいっ」と喜びを語った。イン