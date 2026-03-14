Netflixリアリティシリーズ『ラヴ上等』に出演し、話題を集めた“きぃーちゃん”ことモデルのきぃぃりぷが3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING / SUMMER」（以下、TGC 2026）に出演。ステージ先端ではサングラスを外し、観客に対し挑発的な目線を送る一幕があった。【映像】『ラヴ上等』で話題のきぃぃりぷ（全身姿やサングラスを外した姿も）元