Netflixリアリティシリーズ『ラヴ上等』に出演し、話題を集めた“きぃーちゃん”ことモデルのきぃぃりぷが3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING / SUMMER」（以下、TGC 2026）に出演。ステージ先端ではサングラスを外し、観客に対し挑発的な目線を送る一幕があった。

【映像】『ラヴ上等』で話題のきぃぃりぷ（全身姿やサングラスを外した姿も）

元『egg』専属モデルで日本最年少メイク講師でもあるきぃぃりぷは、「Nailie Beauty SPECIAL STAGE」に登場。独特なデザインのワンピースからは美しいデコルテを覗かせ、ショートパンツと黒ブーツの間からはスラリとした美脚があらわに。ステージ先端に到着すると、存在感たっぷりなサングラスを外し、観客に対し挑発的な目線を送って会場を沸かせた。

中村里砂、chunと共にステージを闊歩したきぃぃりぷの本名は鈴木綺麗。2001年生まれの茨城県出身で、ギャル雑誌『egg』の専属モデルを務めていたが2024年に卒業。その際、自身のInstagramに「人生で一番大きな決断だった」と思いをつづっていた。

「TGC 2026」のテーマは「OUR CANVAS」。イベントに関わるすべての人が、TGCという大きなキャンバスにそれぞれの色を重ね、唯一無二の物語を描き出し、最⾼のアートピースを共に創り上げていくという願いが込められている。様々なモデル・タレントがランウェイを歩いた他、CUTIE STREETなどがライブパフォーマンスを行った。MCを務めるのはEXIT、鷲見玲奈フリーアナウンサー。

（マイナビ TGC 2026 S/S / ABEMA SPECIALチャンネルより）

