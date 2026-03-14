歌手の郷ひろみさん（70）が2026年2月28日、自身のインスタグラムを更新。番組の企画で訪れたお店で、ショッピングカートを押しているところをとらえたレアなショットを披露した。「倉庫型家具店へ行ったよ」郷さんは、番組の企画で「倉庫型家具店へ行ったよ」とし、店内で大きなカートを押す姿を含む2枚の写真を投稿した。「可愛い雑貨や家具が沢山で、つぼみちゃんグッズについ手が伸び気づけばカート一杯になっていたよ！！」「