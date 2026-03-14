モデルでタレントの益若つばささん（40）が2026年3月4日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。「息子と大阪行きました」益若さんは「息子と大阪行きました」といい、公園に息子と並んで座っているショットを含む16枚の写真を投稿した。「公園でたこ焼き食べました」とつづった。インスタグラムに投稿された写真では、益若さんは白いボアジャケットの下に水色のニットを着用し、ボトムにグレーのパンツを