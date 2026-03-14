みなさんは、音声入力を活用していますか？試した家電やサービスは2000以上。テクノロジーで“1日2時間の自分時間”を生み出す方法を解説した『仕事と人生を変える 勝間家電』（ダイヤモンド社）の著者であり、経済評論家の勝間和代さんに直接インタビュー。前回は、勝間さんが今注目している最新ガジェット3選を伺いました。記事こちら：勝間和代さんが選ぶ最新ガジェット3選『仕事と人生を変える 勝間家電』インタビューhttps: