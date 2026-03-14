日本戦で先発予定のベネズエラのランヘル・スアレス photo by Getty Images後編：WBC2026準々決勝「侍ジャパンvs.ベネズエラ」展望前編：侍ジャパンの前に立ちはだかるベネズエラ 「負けてなお強い」を印象づけた戦力状況は？ベネズエラのメディアは第6回WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）に臨んでいる母国代表チームをどう見ているのか。日本との準々決勝を前に、野球ウェブサイト『El Extrabase』のダニエル・アル