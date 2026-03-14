＜台湾ホンハイレディース2日目◇13日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞これぞ日本の女王だ。佐久間朱莉が、台湾の2日目も頼もしい姿を見せた。80台も頻発する難コンディションの中で「70」を記録。この日唯一となるアンダーパーでタフな一日を終えた。トータルスコアも、出場108人中ただひとりの赤字となるトータル3アンダーまで伸ばし、開幕2連勝へ向け単独首位に躍り出た。〈連続写真