【モデルプレス＝2026/03/13】SixTONESの松村北斗が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」に出席。優秀助演男優賞を受賞した。【写真】松村北斗らスーツ姿で集結◆松村北斗、松たか子からのアドバイス忘れる「ファーストキス1ST KISS」は、結婚して15年目、夫・硯駈（松村）を不慮の事故で失った硯カンナ（松たか子）が、突然15年前へタイムトラベルし、自分と