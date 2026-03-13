SixTONES松村北斗、29歳＆45歳の演じ分け支えた松たか子の言葉「解き放たれて」互いに忘れていた一幕も【第49回日本アカデミー賞】

SixTONES松村北斗、29歳＆45歳の演じ分け支えた松たか子の言葉「解き放たれて」互いに忘れていた一幕も【第49回日本アカデミー賞】