SixTONES松村北斗、29歳＆45歳の演じ分け支えた松たか子の言葉「解き放たれて」互いに忘れていた一幕も【第49回日本アカデミー賞】
【モデルプレス＝2026/03/13】SixTONESの松村北斗が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」に出席。優秀助演男優賞を受賞した。
【写真】松村北斗らスーツ姿で集結
「ファーストキス 1ST KISS」は、結婚して15年目、夫・硯駈（松村）を不慮の事故で失った硯カンナ（松たか子）が、突然15年前へタイムトラベルし、自分と出会う前の夫と“もう一度”恋に落ちる物語。駈を演じた松村は本作で優秀助演男優賞を受賞した。
松村は、本作の撮影について「多重構造みたいになる作品だったので、現場でみんなで確認し合ってっていう作業は、どの現場でもあることではなかったので、すごく新鮮だったし、そのおかげで常に緊張感が保てたなっていうのもありました」と回顧。29歳と45歳の演じ分けについて、司会の羽鳥慎一アナウンサーから「松さんからアドバイスがあったとのことですけど…」と話を振られた松村は「松さんからアドバイスがあった…？え〜何でしたっけ？」と逆質問。羽鳥アナウンサーから「松さんのアドバイスを忘れてる」と振られた松も「私も（笑）あったっけ？」と茶目っ気たっぷりに返した。
羽鳥アナウンサーから「『40代ってどうなんですか？』というのを、松村さんからお聞きになったと」と助け舟を出されると、松は「そんな変わらないよって。ごめんね無責任で（笑）」と思い出し、松村も「そうですね。聞きました」と合点。松村が続けて「実際45っていうのはもちろん自分にとって未知の年齢だし、未知の人生だったので、指標として松さんに追いつく気持ちでいた分、松さんが『そんなに変わらないよ』って言ってくれたことで、解き放たれて、追いつけた部分もたくさんあって、今松村北斗としていただいてますけど、松さん以外にもたくさんの方に支えられたので、実際は付き添いが何人もいる場所だなっていう気持ちです」と話した。
また再度マイクを向けられた松は「松村くんが駈をやってくれたことで、リズム感っていうか、色が決まったと思っているので、とても感謝しています。一緒にできてよかったです」と言葉を贈ると、松村も「僕もです」とお互いに感謝を伝えあった。
ほかにも優秀主演男優賞には、「爆弾」から佐藤二朗、「国宝」から田中泯、横浜流星、渡辺謙が選ばれた。なお松村は優秀主演男優賞、話題賞も受賞した。
同賞は2025年1月1日から12月31日までに東京地区において有料で初公開された40分以上の劇場用映画及びアニメーション作品（劇場公開を目的に製作された新作で、東京地区の同一劇場で1日3回、かつ2週間以上映画館のみで連続して上映された作品）が対象。
司会は、7年連続となる羽鳥アナウンサーと、「あんのこと」で第48回最優秀主演女優賞を受賞した河合優実が務める。（modelpress編集部）
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【写真】松村北斗らスーツ姿で集結
◆松村北斗、松たか子からのアドバイス忘れる
「ファーストキス 1ST KISS」は、結婚して15年目、夫・硯駈（松村）を不慮の事故で失った硯カンナ（松たか子）が、突然15年前へタイムトラベルし、自分と出会う前の夫と“もう一度”恋に落ちる物語。駈を演じた松村は本作で優秀助演男優賞を受賞した。
羽鳥アナウンサーから「『40代ってどうなんですか？』というのを、松村さんからお聞きになったと」と助け舟を出されると、松は「そんな変わらないよって。ごめんね無責任で（笑）」と思い出し、松村も「そうですね。聞きました」と合点。松村が続けて「実際45っていうのはもちろん自分にとって未知の年齢だし、未知の人生だったので、指標として松さんに追いつく気持ちでいた分、松さんが『そんなに変わらないよ』って言ってくれたことで、解き放たれて、追いつけた部分もたくさんあって、今松村北斗としていただいてますけど、松さん以外にもたくさんの方に支えられたので、実際は付き添いが何人もいる場所だなっていう気持ちです」と話した。
◆松村北斗＆松たか子、互いに感謝
また再度マイクを向けられた松は「松村くんが駈をやってくれたことで、リズム感っていうか、色が決まったと思っているので、とても感謝しています。一緒にできてよかったです」と言葉を贈ると、松村も「僕もです」とお互いに感謝を伝えあった。
ほかにも優秀主演男優賞には、「爆弾」から佐藤二朗、「国宝」から田中泯、横浜流星、渡辺謙が選ばれた。なお松村は優秀主演男優賞、話題賞も受賞した。
◆第49回日本アカデミー賞
同賞は2025年1月1日から12月31日までに東京地区において有料で初公開された40分以上の劇場用映画及びアニメーション作品（劇場公開を目的に製作された新作で、東京地区の同一劇場で1日3回、かつ2週間以上映画館のみで連続して上映された作品）が対象。
司会は、7年連続となる羽鳥アナウンサーと、「あんのこと」で第48回最優秀主演女優賞を受賞した河合優実が務める。（modelpress編集部）
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