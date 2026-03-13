「病気と闘う子ども達や家族の力になりたい」小児がんを乗り越えた孫と祖母がチャリティーコンサートで得た収益金や募金を大学病院や支援団体に寄付しました。鹿児島市で開かれたチャリティーコンサート。企画した上村 加代子さんです。孫の帆花さんは2歳の頃、小児がんと診断されました。（上村帆花さん）「辛い思いもたくさんしたけど、楽しかった思い出も沢山あります」半年に及ぶ入院生活で病気