猫さんをお風呂に入れた飼い主さん。シャンプーが終わって猫さんが真っ先に向かったのは……。あまりにも人間のようにお風呂を満喫する姿は、YouTube上で42万回以上も再生され、「大人しく半身浴してるのジワる」「猫に見えるけどカワウソかなにかだよ」「見た目だけで猫だと思い込んでる俺たちがおかしいのかもしれないな」などの声が殺到しました！ 【動画：シャンプーを終えた猫→次の瞬間……『本当に猫？』目を