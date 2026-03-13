今週（3月6日～3月12日）の相場動向 相場回顧 BTC（ビットコイン）：イラン情勢を巡る思惑により左右される展開 ビットコインは、中東情勢の緊迫化やスタグフレーション懸念の高まりを受けて一時下落したが、イラン戦争の早期終結観測や米国の規制整備期待、ETFへの資金流入を背景に反発した。 週前半はリスクオフが優勢となった。イラン情勢の緊迫化、とりわけホルムズ海峡の事実上の封鎖を受けて原油価格が高騰し