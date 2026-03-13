北朝鮮国営の朝鮮中央通信は12日、金正恩総書記が前日に重要軍需工場を視察したと報じ、正恩氏や娘のジュエ氏が拳銃を試射する写真を公開した。「ミリオタ」として知られる金正恩氏は銃器類が大好きなようで、自ら撃つ写真や動画を頻繁に公開したり、側近らに特別なデザインの拳銃を贈ったりしている。ところで、金正恩氏が一度だけ、拳銃を向けられたことがあるとの説がある。そんな大胆な行動を取ったのは、彼の叔母である金慶喜