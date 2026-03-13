本日3月13日（金）放送の『ミュージックステーション』には、8組のアーティストが登場。竹内涼真がMステ初歌唱。4月4日（土）に開幕予定の主演ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』の劇中歌『ラストチャンスサルベーション』を共演キャスト陣とともに披露する。【写真】竹内涼真、HY、RIP SLYME…本日出演のアーティスト全8組1992年公開の映画『奇跡を呼ぶ男』を原作としたミュージカルで、ブロードウェイにも進出した、ゴスペル調のソウ