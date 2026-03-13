勝地涼と瀧本美織がW主演するドラマ「身代金は誘拐です」（読売テレビ・日本テレビ系）の第10話が、12日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）本作は、娘を誘拐された夫婦が「娘の命を救うために、他人の子どもを誘拐できるか?」という極限の選択を迫られるノンストップ考察ミステリー。亡くなった鶴原京子（瀬戸さおり）を名乗る“真犯人”から「私を殺した人間を見つけ出せ」と脅された武尊（勝地）と美羽（瀧本）