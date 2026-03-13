みなさんは、老後の生活に向けて、お金を準備していますか。株式会社AlbaLink（東京都江東区）が運営する不動産投資メディア『不動産投資の森』が実施した「老後資金」に関する意識調査によると、老後資金として準備していることは「預貯金」が1位となりました。では、老後資金の準備で苦労していることはどのようなことだったのでしょうか。【調査結果を見る】老後資金として準備していることは？調査は、全国の30〜50代の男女500