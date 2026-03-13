ネパールのバレンドラ・シャハ前カトマンズ市長（ゲッティ＝共同）【ニューデリー共同】5日実施のネパール下院（定数275）総選挙で、選挙管理委員会は12日、開票結果を発表し、新興の国民独立党（RSP）が182議席で圧勝した。単独政党が過半数の議席を獲得したのは27年ぶり。同党の首相候補でラッパーのバレンドラ・シャハ前カトマンズ市長（35）が次期首相に就く見通しで、若者が求める政治の刷新に取り組む。RSPはテレビ司会