ニューヨーク＝木瀬武】スマートフォン決済の国内最大手ＰａｙＰａｙは１２日、米ナスダック市場に株式を上場した。初値は１９ドルをつけ、公開価格（１６ドル）を１９％上回った。公開価格に基づく時価総額は約１０６億ドル（約１・７兆円）。約６億７０００万株の発行済み株式数のうち、１割弱の約５５００万株を売り出した。米証券取引委員会（ＳＥＣ）に提出された資料によると、上場後も親会社のソフトバンクグループ（