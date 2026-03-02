フィリピンの資本市場に、かつてない変革の波が押し寄せています。証券取引委員会（SEC）がIPO時の株式公開比率に関する新たな指針を打ち出したことで、国内を代表する巨大フィンテック企業の動向に世界中の投資家が注目しています。硬直的な規制の撤廃は、巨大企業の「国内上場離れ」を食い止める決定打となるのでしょうか。一般社団法人フィリピン・アセットコンサルティングのエグゼクティブディレクター・家村均氏の解説です。