現代ではさまざまな労働分野でAIが普及しており、2025年の調査では88％の企業が少なくとも1つの業務で定期的にAIを使用し、約3分の1がAIプログラムの規模拡大を開始していると回答しています。しかし、AIにかけられる高い期待にもかかわらずAIの導入が失敗し、結果的にコスト増大に直面する企業も増えているとのこと。不用意なAI導入が裏目に出る理由について、南オーストラリア大学のマーケティング学講師であるGediminas Lipnick