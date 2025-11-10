メルカリがカイ気配のまま上昇している。同社は前週末７日の取引終了後、２６年６月期第１四半期（７～９月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比１０．１％増の４９４億４０００万円、営業利益は同２．０倍の８８億９４００万円、最終利益は同７０．０％増の４９億８７００万円だった。大幅な増益で着地したことを好感した買いが入ったようだ。 国内フリマ取引のマーケットプレイス事業で流通取引総額が拡大