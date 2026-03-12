中東情勢の悪化により開催の危ぶまれる“フィナリッシマ”だが、スペインのマドリードにある『サンティアゴ・ベルナベウ』で開催される見通しが立ったようだ。12日、スペインメディア『アス』や『マルカ』が報じている。欧州王者と南米王者が激突する“フィナリッシマ”。今大会は、EURO2024を制したスペイン代表と、コパ・アメリカ2024を制覇したアルゼンチン代表が激突。FIFAワールドカップ2026の前哨戦としても注目される一