今季先発転向の楽天・西口は5回2失点12日、パ・リーグ球団のオープン戦2試合が行われた。ソフトバンクは0-1で巨人に敗戦。日本ハムは2-1で楽天に勝利した。ソフトバンク先発の上沢直之投手は、2回に1死2塁から適時打を浴びて先制を許すも、その後は安定した投球を披露。7回途中まで90球を投げて、6安打7奪三振1失点と開幕投手としての役割を果たした。打線は相手先発の山城京平投手を崩せず、柳田悠岐外野手、栗原陵矢内野手が