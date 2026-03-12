秋田朝日放送 秋田県の男鹿水族館ＧＡＯで去年＝２０２５年１２月に生まれたオスのホッキョクグマの赤ちゃんの最新映像が届きました。まもなく名前の募集開始、命名式の日にちも決まりました。 お母さんホッキョクグマ・モモのえさのペレットに…魚にも興味津々の赤ちゃんは、少しずつクマらしくなってきています。１４日午前９時には、赤ちゃんの名前を決めようとＧＡＯのホームページに名前募集の専用フォ