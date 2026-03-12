中東情勢の混迷による原油高を受け、国内ではガソリン価格が急騰しています。山口県内のガソリンスタンドでも12日から異例の大幅値上げとなるところが相次いでいます。（佐鹿記者）「山口市大内にあるこちらのガソリンスタンドきのうまで158円だったレギュラーガソリンがけさ、28円値上がりし186円となっています」山田石油サービスでは店舗によって価格は異なりますが12日から系列20店すべてで28円の値上げとなりまし