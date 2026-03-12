山口県内の公立高校で12日、合格発表が行われました。ことしからオンライン上での合格発表となっています。合格発表はことしから各高校での掲示によるものではなくなり、午前10時にWEB出願システム上で行われました。県教育委員会によりますと全日制は入学定員7005人に対し、6109人が合格、定時制では定員434人に対して190人が合格しました。（特色型選抜含む）定員に満たなかった高校は全日制で30校3分校58学科1コースで、