【その他の画像・動画等を元記事で観る】 永瀬廉（King & Prince）と吉川愛がダブル主演を務める映画『鬼の花嫁のメイキング写真が公開された。 ■撮影現場の様子を切り取ったメイキング写真が公開 あやかしと人間が共存する世界を舞台に、永瀬廉演じるあやかしの頂点に立つ“鬼”鬼龍院玲夜と、吉川愛演じる家族から愛されず虐げられてきた平凡な女子大生・東雲柚子の運命に導かれた究極のラブストーリーが描