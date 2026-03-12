名鉄名古屋本線の駅で12日午後、特急電車にはねられ1人が死亡しました。帰宅ラッシュ時に運転見合わせとなりました。消防によりますと、12日午後4時15分ごろ、愛知県一宮市の名鉄名古屋本線今伊勢駅で、「ホームから人が飛び込んだ」と通報がありました。中部国際空港発・名鉄岐阜行きの特急電車に人がはねられ、年齢と性別が分からない1人が死亡しました。特急電車の乗客や乗員、およそ900人にケガはないということ