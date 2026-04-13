hide with Spread Beaverが、ライブ映像作品『REPSYCLE THE REPSYCLED』を7月1日に発売することが決定した。【画像】白熱のステージを作り上げたhide with Spread Beaverメンバーショット同作は、hideさんの生誕60周年記念スペシャルBOX『REPSYCLE 〜hide 60th Anniversary Special Box〜』のリリースを記念して、昨年5月2日、3日の2日間にわたり東京体育館で開催されたワンマンライブの模様を収録した2枚組Blu-ray作品。ラ