ファロが運営するビール醸造所「Falò Brewing(ファロブルーイング)」は、山元町の特産物であるいちごを使用した新作ビール「HBD」を、3月4日(水)より、全国のビアバー・クラフトビール専門店および山元町内の道の駅等で順次販売を開始した。「Falò Brewing」の歩み「Faló(ファロ)」は、イタリア語で「焚き火」という意味をもつ。「Falò Brewing」の名前には、焚き火に人々が集まり、語らい、楽しむように、「F