9日、『報道ステーション』（テレビ朝日系）でメインキャスターを務める大越健介氏（64）が番組の公式ブログを更新。《強者とは？弱者とは？》と題した記事の中で、2月28日に始まったアメリカとイスラエルによるイラン攻撃についての複雑な胸中を明かしている。《強い者が力によって弱い者を踏みにじることがあってはならない。》《それは、人間が最低限守らなければならない道徳やルールとして、僕たちが学んできたことである。》