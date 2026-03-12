警視庁の警察官をかたるうその電話にだまされ下関市に住む女性が現金800万円をだましとられる詐欺事件が発生しました。下関警察署の発表によりますと今月3日から9日にかけ下関市に住む70代の無職の女性の家に、まず郵便局の職員を名乗る男から「あなたの口座に犯罪のお金が振り込まれている可能性がある」と電話があったということです。続いて警視庁の警察官のクドウやキムラを名乗る男から「逮捕した犯人の口座からあなたの口座