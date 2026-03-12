元サッカー日本代表の本田圭佑が１２日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。イラン側がＷ杯に出場しないことを表明したことに、自身の思いをつづった。米国、イスラエルと交戦状態にあるイランのスポーツ大臣はドイツメディアの取材に応じ、６月から米国、カナダ、メキシコで開催される北中米Ｗ杯に参加しないことを表明した。同スポーツ大臣は「腐敗したアメリカ政府が私たちの指導者を殺害した。私たちがＷ杯に参加する理由はない