プロ野球ヤクルトの元監督で野球解説者の古田敦也氏（60）が、2026年3月11日にユーチューブを更新し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表を分析し、種市篤暉投手（27）をブルペン陣のキーマンに挙げた。「種市のフォークはお化けフォークの域に達している」 1次ラウンド・プールCの日本は、初戦の台湾戦を13−0のコールドで勝利すると、続く韓国を8−6で退けた。 第3戦のオーストラリア戦は、中盤まで得点できなか