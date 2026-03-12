元乃木坂４６でタレントの松村沙友理（３３）が１２日、都内で行われた「Ｈａｐｐｙくじ『セブン―イレブン』商品発表会」に出席した。松村は昨年１２月、結婚と第１子妊娠を発表。イベントが行われたこの日には、インスタグラムで第１子を出産したことを報告し「無事に第一子を出産し宝物がやってきてくれました」と喜びをつづっていた。イベントでは早速、ＭＣから祝福の言葉を送られると「さゆりんご、ママりんごになりま