ねぎを1本ぺろりと食べられる、やさしい味わいの中華蒸し煮。くたくたに煮えたねぎと、シャキッと食感のしらがねぎのダブル使いで、鶏肉のおいしさを引き立てます。フライパンで蒸し煮にするだけの手軽さもうれしいところ。1人分248kcalのヘルシーな一皿です。『鶏ももとねぎの中華蒸し煮』のレシピ材料（2人分）鶏もも肉……1枚（約230g） ねぎ……1本（約75g） しょうが……1かけ（約10g） 〈A〉塩……小さじ1/3 酒……小さ